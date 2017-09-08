Виталий Фридзон: "Вышли из "группы смерти", допустив лишь одну осечку"

Защитник сборной России Виталий Фридзон в интервью "Известиям" отметил, что команда выглядела здорово в групповом турнире чемпионата Европы-2017. Он также добавил, что рад тому, что сборная избежала встречи с Испанией в матче 1/8 финала, а встретится с Хорватией.

Напомним, что в группе россияне одержали четыре победы и один раз потерпели поражение от сборной Латвии.

– Прошли тяжелый этап, вышли из "группы смерти", допустив лишь одну осечку. Провалили даже не игру, а две четверти в матче с Латвией, – сказал Фридзон. – Но в целом выглядели здорово, хорошо комбинировали, здорово защищались. Были и конфузы, но без них никак. Теперь надо сосредоточиться на играх плей-офф.

– За счет чего Россия способна побороться за медали Евробаскета-2017?

– За счет командной игры. Нам надо продолжать быть всем вместе, биться друг за друга, быть сконцентрированными все 40 минут и не давать забивать соперникам легкие мячи.

– Следили за своими возможными соперниками по плей-офф?

– Конечно. Я внимательно наблюдал за группой C, из которой вышли Испания, Хорватия, Черногория и Венгрия. Повторюсь, рад что мы избежали встречи с Испанией, но хорваты, венгры и черногорцы также непростые соперники.

Напомним, что сборная России, которая стала третьей в группе D, в первом раунде плей-офф сыграет против Хорватии. Встреча пройдет в воскресенье, 10 сентября.