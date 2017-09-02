Турция после поражения от России выиграла у Великобритании

В матче группового турнира чемпионата Европы сборная Турции нанесла поражение Великобритании – 84:70. 24 очка набрал форвард хозяев Мелих Махмутоглу. Еще 19 баллов принес турках центровой Семих Эрден.
Напомним, что в стартовой игре Турция уступила России (73:76). Британцы проиграли во второй раз подряд.
Чемпионат Европы
Мужчины
Групповой турнир
Группа D
Великобритания – Турция – 70:84 (18:23, 18:26, 18:15, 16:20)
В: Лоуренс (15), Оланеси (15 + 14 подборов), Нельсон (8), Окерифор (8), Кларк (8).
Т: Махмутоглу (24 + 6 передач), Эрден (19), Осман (11 + 7 подборов), Коркмаз (11), Гюлер (9).
Led my @melihmahmutoglu who finished with 24 pts @TBForgtr 🇹🇷 secure their 1st victory! #EuroBasket2017– FIBA (@FIBA) 2 сентября 2017 г.
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