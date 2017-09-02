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22:49 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Турция после поражения от России выиграла у Великобритании


В матче группового турнира чемпионата Европы сборная Турции нанесла поражение Великобритании – 84:70. 24 очка набрал форвард хозяев Мелих Махмутоглу. Еще 19 баллов принес турках центровой Семих Эрден.

Напомним, что в стартовой игре Турция уступила России (73:76). Британцы проиграли во второй раз подряд.

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа D

Великобритания – Турция – 70:84 (18:23, 18:26, 18:15, 16:20)

В: Лоуренс (15), Оланеси (15 + 14 подборов), Нельсон (8), Окерифор (8), Кларк (8).

Т: Махмутоглу (24 + 6 передач), Эрден (19), Осман (11 + 7 подборов), Коркмаз (11), Гюлер (9).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/europechamp/2017/

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