Тимофей Мозгов: "Пятерку" сборной России за группу не поставил бы"

Центровой сборной России Тимофей Мозгов после заключительного матча группового турнира Евробаскета против Великобритании (82:70) подчеркнул, что команда предпочитает не думать о сопернике по 1/8 финала. Отметим, что в минувшей игре Мозгов стал лучшим по количеству подборов (11).

– "Пятерку" бы сборной за группу не поставил, но это твердая "четверка", – цитирует ТАСС Мозгова. – Можем обыграть кого угодно в плей-офф, но можем и проиграть кому угодно. Так что не думаем о том, с кем играть в 1/8 финала. Главное – быть сконцентрированными. Все матчи в группе получились сложными. Ни одного проходного не было.