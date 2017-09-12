Совет РФБ признал неудовлетворительным выступление женской сборной на чемпионате Европы

Председатель женского Тренерского совета РФБ Анна Архипова-фон Калманович заявила о том, что организация признала удовлетворительным выступление четырех женских сборных из семи на чемпионате Европы.

Главная команда на Евробаскете вылетела в 1/8 финала, проиграв гречанкам, и не смогла завоевать путевку на чемпионат мира-2018. После этого главный тренер Александр Васин принял решение уйти в отставку.

– На заседании были заслушаны отчеты старших тренеров по выступлению резервных сборных на Первенствах Европы и мира этим летом – Элен Шакировой (U20), Александра Ковалева (U19), Александра Дирацуяна (U18) и Киры Тржескал (U16), – приводит пресс-служба РФБ слова Архиповой-фон Калманович. – Удовлетворительным признано выступление четырех команд из семи: U20, завоевавшей бронзовые медали Первенства Европы, U19, которая стала чемпионом мира, и двух по баскетболу 3х3 – национальной сборной, ставшей чемпионом мира и Европы, и U18, попавшей в призеры на двух турнирах – 3-е место на Первенстве мира и 2-е на Первенстве Европы. Остальные сборные получили неудовлетворительные оценки (U18 заняла 11-е место, U16 – 7-е). В том числе, национальная команда.

Также были рассмотрены кандидатуры на посты старших тренеров женских резервных сборных в 2018 году. Тренерский совет будет рекомендовать Исполкому РФБ кандидатуры Александра Ковалева (U20) и Елены Александровой (U16). На пост старшего тренера команды "до 18 лет" на данный момент есть три кандидата. Вопрос с главным тренером женской национальной сборной России остается открытым.