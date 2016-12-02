Сергей Быков: "Непонятно, в какой форме будет Мозгов на чемпионате мира"

Игрок сборной России Сергей Быков надеется, что центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов сможет сыграть на чемпионате Европы в хорошей форме. Защитник признался, что все кандидаты в национальную команду должны получить свой шанс, если будут здоровы.

– Большинство баскетболистов сборной играют ключевые роли в своих клубах, – цитируют "Известия" Быкова. – Тимофей Мозгов вообще стал основным центровым клуба НБА, и на него ложится очень серьезная нагрузка. Пока непонятно, как он будет чувствовать себя летом. Многие игроки НБА пропускают чемпионаты Европы. Тем ребятам, которые сейчас получают не так много игрового времени, как хотелось бы, не стоит расстраиваться.

У того же Дэвида Блатта был принцип: если ты попал в состав сборной и прошел с ней определенные этапы, тебя не бросают даже в том случае, если ты мало играешь за клуб. Американец давал таким игрокам шанс проявить себя в товарищеских матчах, и зачастую они здорово смотрелись на официальных турнирах. Думаю, что Базаревич тоже может руководствоваться таким принципом. Главное, чтобы игроки сборной были здоровы, а тренеры уже сделают правильный выбор.

Напомним, что Евробаскет пройдет с 31 августа по 17 сентября 2017 года. В одной группе россияне встретятся с командами Сербии, Турции, Латвии, Бельгии и Великобритании.