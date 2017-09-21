Сергей Базаревич: "Рады, что после стольких лет появился интерес к баскетболу"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич отметил, что в будущем национальной команде нужно работать на взаимозаменяемость игроков. В таком случае тренерский штаб не будет зависеть от определенных баскетболистов.

– Мы радуемся тому, что после такого провала последних лет у нас появился интерес к виду спорта, – сказал в эфире телеканала "Россия 24" Базаревич. – Это приятно. Но, к сожалению, мы не завоевали медали. В отличие от футболистов, у которых не было матча за третье место в 2008 году.

Нужно работать на интерес зрителя. Тогда мы не будем зависимы от группы игроков. Чтобы у нас была взаимозаменяемость.