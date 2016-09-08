Сергей Базаревич: "Игра сборной России в матче со Швецией не всегда была стройной"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после победы матче отборочного турнира чемпионата Европы-2017 со Швецией (85:73), что игра произвела на него неоднозначное впечатление. В следующем матче сборная России встретится с Боснией и Герцеговиной.

– Мы, наверное, должны быть довольны тем, что выиграли, – приводит официальный сайт РФБ слова Базаревича. – Одержали важную победу, много вели по ходу игры, контролировали ее, ни разу не проигрывали. Но какой-то осадок остался. От того, что мы слишком легко позволяли сопернику "вернуться" в игру. Может, потому, что сами также легко зарабатывали это лидерство. Повести 14:0 на первых минутах – не очень хорошая примета. Потом все равно наступает какое-то расслабление. Мне показалось, что в те моменты, когда шведы сокращали отставание, мы были мягковаты. И играли в защите не на достаточном уровне.

А как надо играть в защите показал Бабурин. У него третий показатель полезности после Хвостова и Воронцевича, который провел отличный матч. И в те моменты, когда Евгений присутствовал на площадке, защита была правильной.

Нам надо извлечь уроки из этого матча и быть готовыми к сильным соперникам. Об этом мы и говорили в раздевалке. Но я в любом случае доволен тем, что выиграли. Потому что опасался именно таких команд, которые дома могут тебя забросать трехочковыми. Или могут прессинговать, как это пыталась делать сборная Швеции. Сегодня игра у нас не всегда была стройной.