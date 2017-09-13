Сергей Базаревич: "До перерыва мы неправильно играли"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич рассказал, о чем шла речь в перерыве матча с Грецией, волевая победа в котором (74:69) вывела команду в полуфинал Евробаскета.

– Нам надо было что-то делать, мы неважно и нападали, и защищались. Нужно было пойти от обороны. Поменяли ее, и к счастью, выбили их из ритма. В первой половине у нас был недостаток концентрации, мы в простых ситуациях теряли мяч, два раза просто на первом пасе, давали им забрать отскоки. Это были достаточно обескураживающие моменты. Моей задачей было поддержать ребят, чтобы они продолжали верить. Я сказал, что бывают плохие моменты и хорошие, существует эффект плато – надо, когда уступаешь, продолжать играть в свой баскетбол, строить то, что даст плоды в концовке. Так и случилось.

– К чему были главные претензии в перерыве?

– Мы не совсем правильно играли. Принимали нехорошие решения, теряли игроков. Мы понимали, что они сделают что-то, чтобы напасть на Шведа, нам приходилось рисковать. Тимофей Мозгов не совсем правильно защищался, хотя в нападении выглядел единственной силой. Мы не играли то, что хотели – агрессивные пик-н-роллы. И Калатес слишком много создавал.

- Как удалось преобразить Шведа в большом перерыве?

- Тренерский magic.

- Лидеры греков сыграли очень много. Обратили внимание?

- Да, в перерыве сказал – посмотрите, сколько они проводят на площадке. Надо продолжать агрессивно играть, это скажется в конце. Да, они действовали практически впятером. Но что я могу сказать? Только спасибо. Может, они не верили в других. Мы тоже впервые на турнире первую половину провели в восемь игроков. Матч неудачно складывался, и я как-то не нашел решений. Мы пробовали, но работало не особенно. Это даже не про баскетбол, а про какое-то преодоление. (Антон БАБОШИН)