Семен Антонов: "Сборная начала подниматься из болота, в которое попала после Игр-2012"

Форвард сборной России Семен Антонов в интервью "Известиям" выразил благодарность президенту РФБ Андрею Кириленко за предоставленные условия для национальной команды. По словам игрока, у россиян есть все шансы достойно выступить на чемпионате Европы.

– Чем вам запомнился прошедший отбор на чемпионат Европы 2017 года?

– Это был важный период для нашей сборной. В Российской федерации баскетбола (РФБ) наконец-то нормализовалась обстановка, и это, безусловно, сказалось на первой сборной. Мы благодарны Андрею Кириленко за предоставленные условия, что и доказали своей игрой, выиграв девять матчей из девяти. Сборная начала подниматься из того болота, в которое попала после Олимпийских игр 2012 года. Мы успешно прошли квалификацию, но жаль, что пропустили Олимпийские игры и не могли проверить свои силы с топ-сборными: Францией, Сербией, Испанией, Грецией.

– Какие шансы у сборной успешно выступить на чемпионате Европы?

– Если все лидеры смогут приехать в сборную, то мы должны показать хороший результат. Квалификацию мы провели без Алексея Шведа и Виталия Фридзона, но всё равно смотрелись достойно. Когда они вернутся в команду, то добавят мощи нашей "Красной машине". Единственное, что в квалификации в заявке было 14 человек, а на Евробаскет поедет всего 12. Поэтому тренеру надо будет поломать голову над итоговым составом.

-​ Как оцените жеребьевку Евробаскета?

– Группа очень хорошая. Сербия – вице-чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр, эта команда не нуждается в представлении. Турция играет дома, поэтому будет представлять очень грозную силу. Со сборными Латвии, Великобритании и Бельгии тоже будет непросто. В Европе не осталось слабых команд. В каждой есть свои хорошие игроки плюс по паре сильных натурализованных баскетболистов.

– Вы приедете в сборную летом 2017 года?

– Если меня продолжат вызывать в сборную, то я буду приезжать каждое лето, пока позволяет здоровье. Играть за свою страну – гордость для меня.