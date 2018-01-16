Россиянки на чемпионате мира до 20 лет сыграют против Германии, Сербии и Словении

Сборная России сыграет на групповом турнире чемпионата Европы-2018 среди девушек не старше 20 лет с командами Германии, Сербии и Словении, сообщает пресс-служба ФИБА. Первенство пройдет с 7 по 15 июля в Венгрии.

Также стали известны соперники женских сборных для игроков до 16 и до 18 лет.

На чемпионате Европы для игроков не старше 18 лет, который состоится с 4 по 12 августа в Италии, россиянки сыграют против Ирландии, Франции и Польши.

На первенстве для игроков не старше 16 лет, которое состоится с 17 по 25 августа в Литве, сборная России сыграет с Литвой, Германией и Данией.