Россиянки на чемпионате мира до 20 лет сыграют против Германии, Сербии и Словении

Сборная России сыграет на групповом турнире чемпионата Европы-2018 среди девушек не старше 20 лет с командами Германии, Сербии и Словении, сообщает пресс-служба ФИБА. Первенство пройдет с 7 по 15 июля в Венгрии.
Также стали известны соперники женских сборных для игроков до 16 и до 18 лет.
На чемпионате Европы для игроков не старше 18 лет, который состоится с 4 по 12 августа в Италии, россиянки сыграют против Ирландии, Франции и Польши.
На первенстве для игроков не старше 16 лет, которое состоится с 17 по 25 августа в Литве, сборная России сыграет с Литвой, Германией и Данией.
Draw Results Women’s #FIBAU20Europe ⬇️: pic.twitter.com/tjcHUOzNKv– FIBA (@FIBA) 16 января 2018 г.
- Сборная России (Баскетбол)
- Сборная Германии (Баскетбол)
- Сборная Ирландии
- Сборная Сербии (Баскетбол)
- Сборная Польши (Баскетбол)
- Сборная Словении (Баскетбол)
- сборная Литвы (баскетбол)
- Сборная Франции (баскетбол)