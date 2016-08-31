Россия разгромила Боснию в отборе Евробаскета-2017

Сборная России в Перми нанесла поражение Боснии и Герцеговине (83:54) в стартовом матче отборочного турнира Евробаскета-2017. Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Юсуф Нуркич, набравший 19 очков. У россиян 17 баллами отметился Дмитрий Кулагин.

Отметим, что для россиян это был первый официальный поединок под руководством Сергея Базаревича. Их следующим соперником станет команда Швеции. Поединок состоится 7 сентября.

Чемпионат Европы-2017

Мужчины

Отборочный турнир

Группа C

РОССИЯ – Босния и Герцеговина – 83:54 (19:20, 15:15, 27:10, 22:9)

Р: Д. Кулагин (17 + 7 подборов), Мозгов (14), Быков (11), Карасев (10 + 9 подборов).

Б: Нуркич (19 + 15 подборов), Милошевич (10), Муса (9).

Группа F

Грузия – Албания – 86:47 (21:9, 24:10, 23:13, 18:15)