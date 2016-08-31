19:53 | БАСКЕТБОЛ — Чемпионат Европы

Россия разгромила Боснию в отборе Евробаскета-2017

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Сборная России в Перми нанесла поражение Боснии и Герцеговине (83:54) в стартовом матче отборочного турнира Евробаскета-2017. Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Юсуф Нуркич, набравший 19 очков. У россиян 17 баллами отметился Дмитрий Кулагин.

Отметим, что для россиян это был первый официальный поединок под руководством Сергея Базаревича. Их следующим соперником станет команда Швеции. Поединок состоится 7 сентября.

Чемпионат Европы-2017

Мужчины

Отборочный турнир

Группа C

РОССИЯ – Босния и Герцеговина – 83:54 (19:20, 15:15, 27:10, 22:9)

Р: Д. Кулагин (17 + 7 подборов), Мозгов (14), Быков (11), Карасев (10 + 9 подборов).

Б: Нуркич (19 + 15 подборов), Милошевич (10), Муса (9).

Группа F

Грузия – Албания – 86:47 (21:9, 24:10, 23:13, 18:15)

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/basketball/eurobasket/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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yspesh4

KhSL Давно не смотрел наших баскетболистов, - отучили. Сегодня глянул: Кулагин - просто красавчик. Кто такой?... 21:10/// ЦСКА, под Коло и Теодосичем сидит.

21:25

KhSL

Давно не смотрел наших баскетболистов, - отучили. Сегодня глянул: Кулагин - просто красавчик. Кто такой?...

21:10

Джон....Сильвер

Не радуйтесь раньше времени, по одному матчу судить нельзя. В любом случае - очень хочется хорошей, а главное стабильной игры наших!

20:06

yspesh4

Кулагин - зверь! Прям как молодой Кириленко. Вообще сборная радует.

20:02

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