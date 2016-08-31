Россия разгромила Боснию в отборе Евробаскета-2017

Сборная России в Перми нанесла поражение Боснии и Герцеговине (83:54) в стартовом матче отборочного турнира Евробаскета-2017. Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Юсуф Нуркич, набравший 19 очков. У россиян 17 баллами отметился Дмитрий Кулагин.
Отметим, что для россиян это был первый официальный поединок под руководством Сергея Базаревича. Их следующим соперником станет команда Швеции. Поединок состоится 7 сентября.
Чемпионат Европы-2017
Мужчины
Отборочный турнир
Группа C
РОССИЯ – Босния и Герцеговина – 83:54 (19:20, 15:15, 27:10, 22:9)
Р: Д. Кулагин (17 + 7 подборов), Мозгов (14), Быков (11), Карасев (10 + 9 подборов).
Б: Нуркич (19 + 15 подборов), Милошевич (10), Муса (9).
Группа F
Грузия – Албания – 86:47 (21:9, 24:10, 23:13, 18:15)
yspesh4
KhSL Давно не смотрел наших баскетболистов, - отучили. Сегодня глянул: Кулагин - просто красавчик. Кто такой?... 21:10/// ЦСКА, под Коло и Теодосичем сидит.
21:25
KhSL
Давно не смотрел наших баскетболистов, - отучили. Сегодня глянул: Кулагин - просто красавчик. Кто такой?...
21:10
Джон....Сильвер
Не радуйтесь раньше времени, по одному матчу судить нельзя. В любом случае - очень хочется хорошей, а главное стабильной игры наших!
20:06
yspesh4
Кулагин - зверь! Прям как молодой Кириленко. Вообще сборная радует.
20:02