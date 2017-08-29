Мозгов, Фридзон и Швед вошли в окончательный состав сборной России на Евробаскет-2017

Тренерский штаб мужской сборной России во главе с Сергеем Базаревичем определился с составом на чемпионат Европы-2017. Всего в заявку вошли 12 игроков.
Состав сборной выглядит следующим образом:
защитники - Евгений Бабурин, Дмитрий Хвостов (оба - "Локомотив-Кубань"), Дмитрий Кулагин (без клуба), Михаил Кулагин, Виталий Фридзон (оба – ЦСКА), Алексей Швед ("Химки");
форварды – Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все – ЦСКА), Андрей Зубков ("Химки"), Владимир Ивлев ("Локомотив-Кубань");
центровой – Тимофей Мозгов ("Бруклин").
Напомним, Евробаскет-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября. Сборная России в группе D сыграет с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Первый матч на турнире россияне проведут 1 сентября с турками.
Дополнительная информация
http://www.russiabasket.ru/2017/08/29/opredelilsya-sostav-muzhskoj-sbornoj-na-evrobasket/