Мозгов, Фридзон и Швед вошли в окончательный состав сборной России на Евробаскет-2017

Тренерский штаб мужской сборной России во главе с Сергеем Базаревичем определился с составом на чемпионат Европы-2017. Всего в заявку вошли 12 игроков.

Состав сборной выглядит следующим образом:

защитники - Евгений Бабурин, Дмитрий Хвостов (оба - "Локомотив-Кубань"), Дмитрий Кулагин (без клуба), Михаил Кулагин, Виталий Фридзон (оба – ЦСКА), Алексей Швед ("Химки");

форварды – Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все – ЦСКА), Андрей Зубков ("Химки"), Владимир Ивлев ("Локомотив-Кубань");

центровой – Тимофей Мозгов ("Бруклин").

Напомним, Евробаскет-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября. Сборная России в группе D сыграет с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Первый матч на турнире россияне проведут 1 сентября с турками.