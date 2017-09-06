Грегг Попович: "На Евробаскете я присмотрел нескольких игроков, у которых есть потенциал заиграть в НБА"

Главный тренер "Сан-Антонио" Грегг Попович отметил, что присмотрел нескольких игроков на чемпионате Европы-2017, которые могли бы заиграть в НБА. Он также добавил, что нынешний Евробаскет – лучший из всех, на которых он был.



– Я уже давно люблю следить за матчами Евробаскета. Ничего не изменилось и сейчас, – сказал в интервью ФИБА Попович. – Мне нравится борьба в каждом матче, здесь прекрасные болельщики. Мне не важно, кто выиграет или проиграет. Я просто получаю удовольствие от просмотра матчей.

На турнире выступает много молодых игроков, а также баскетболистов, которых по разным причинам остаются незамеченными представителями НБА. Я присмотрел нескольких игроков, у которых, по моему мнению, есть потенциал заиграть в нашей лиге.

НБА может многое позаимствовать у европейских команд. С каждым годом Евробаскет становится все лучше. Нынешний турнир пока является самым лучшим.