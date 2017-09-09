Франция сенсационно проиграла Германии в 1/8 финала Евробаскета

Сборная Франции не смогла выйти в 1/4 финала Евробаскета, потерпев поражение от Германии. Самым результативным игроком в составе победителей стал Даниэль Тайс, набравший 22 очка. У проигравших точнее всех был Эван Фурнье (27).

Напомним, на чемпионате Европы 2015 года французы заняли третье место, а двумя годами ранее завоевали золото континентального первенства. Следующий соперник Германии определится в дуэли Испании и Турции.

Чемпионат Европы

Мужчины

1/8 финала

Германия - Франция - 84:81 (10:19, 24:21, 21:16, 29:25)

Г: Тайс (22 + 7 подборов), Шредер (21 + 8 передач), Бензинг (12), Штайгер (10).

Ф: Фурнье (27), Диао (15 + 9 подборов + 5 передач), Ловернь (13 + 7 подборов).