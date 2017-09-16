Джон Роберт Холден: "Лидеры сборной Сербии играли хорошо именно в те моменты, когда это было нужно"

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Джон Роберт Холден высоко оценил игру центрового Сербии Бобана Марьяновича в полуфинальном матче Евробаскета с россиянами (79:87). По его словам, "большой" сербов сделал важных попаданий, когда встреча начинала складываться не в их пользу.

– Какие факторы стали определяющими в победе сербской сборной? – вопрос Холдену.

– Их лидеры играли хорошо именно в те моменты, когда это было нужно. Богданович совершил несколько важных попаданий, когда игра начинала складываться не в их пользу. Бобан Марьянович сыграл огромную роль. Ну, вы понимаете – он и правда такой большой. Можно просто набрасывать ему мячи, и он переправляет их в кольцо легко и просто. Мозгов тоже не маленький, но ему тяжело было справиться с Марьяновичем.

– Можно ли было ограничить его в "краске"?

– Я бы и не сказал, что у него была свобода. Когда играешь с такой командой, как Сербия, нужно быть очень внимательными в обороне, что мы и пытались сделать. Может, Марьянович и сделал пару легких данков после пик-н-роллов. Но большую часть времени он исполнял достаточно сложные броски с правой. А Бобан – хороший игрок, у него процент реализации с игры на уровне 50 процентов весь турнир. Так что нельзя говорить, что только нам не удалось его закрыть. Он на этом чемпионате почти неудержим, каждый раз, когда получает мяч в "краске". Его нельзя остановить, можно только притормозить.

В этом матче он сыграл здорово, но и партнеры хорошо снабжали его мячом. Иногда команда забывает про своего "большого". Например, Мозгов в нашем матче с Латвией в первой половине доминировал над Порзингисом, а во второй его перестали находить передачами под кольцом. Но сербы не совершили этой ошибки, они продолжали "грузить" на Марьяновича, пока он был на паркете, и это было одним из ключей к победе. (Антон БАБОШИН)

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