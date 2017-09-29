Дэвид Блатт: "Выступлением сборной России на Евробаскете-2017 можно гордиться"

Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт в интервью "СЭ" отметил, что выступлением россиян на чемпионате Европы можно быть довольными. Сборная России стала четвертой на турнире.

– Вам удалось выбраться на один из матчей сборной России на Евробаскете. Какое впечатление на вас произвела наша команда на турнире?

– Думаю, сборная выступила здорово. Ребята очень старались и были настоящей командой. Сергей Базаревич и его штаб проявили себя прекрасно. Я был очень рад снова видеть Россию конкурентоспособной и показывающей хорошие результаты. Хотелось, чтобы мы снова выиграли медаль. Но хотя этого и не произошло, этим Евробаскетом сборная может гордиться.

– Некоторые пытались сравнивать нынешнюю команду с вашей. Такие параллели имеют право на существование?

– Различий, конечно, очень много. Но в одном они точно похожи – эта команда играла на равных с сильнейшими европейскими сборными и очень много работала. К тому же, в ней было немало ребят, с которыми мы выигрывали медали Евробаскета-2011 и Олимпиады в Лондоне: Алексей Швед, Виталий Фридзон, Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Дмитрий Хвостов. И, конечно, Тимофей Мозгов. (Антон БАБОШИН)

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