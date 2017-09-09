Дарио Шарич: "Медаль в составе сборной Хорватии важнее, чем приз лучшему новичку в НБА"

Форвард сборной Хорватии Дарио Шарич рассказал о серьезном настрое команды перед в 1/8 финала Евробаскета-2017 против сборной России. Встреча пройдет завтра, 10 сентября. Начало - в 21.30 по московскому времени.

- Если бы я выиграл приз лучшему новичку сезона в НБА, то предпочел бы обменял его на медаль в составе национальной команды, - цитирует Eurohoops Шарича. - В Хорватии очень давно ждут момента, когда снова будет выиграна медаль. Мы мечтали об этом, если не всей страной, то всей баскетбольной общественностью точно.

Самая важная игра – 10 сентября в Стамбуле против сборной России. Возможно, самая важная игра для всего нынешнего поколения.