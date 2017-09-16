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11:13 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Данк Мозгова - в числе лучших моментов полуфиналов на Евробаскете

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ФИБА опубликовала очередной топ-5 лучших моментов игрового дня чемпионата Европы. Под третьим номером в списке оказался данк центрового сборной России Тимофея МозговаПервое место занял Горан Драгович из Словении, забросивший в быстрой атаке трехочковый. Следом расположился данк серба Владимира Лучича. Четвертое место досталось центровому сборной Сербии Бобану Марьяновичу, который сделал мощный блок-шот. Пятерку замкнул бросок сверху от звезды Испании Поу Газоля.

Напомним, что команда Сергея Базаревича проиграла сборной Сербии в полуфинале Евробаскета-2017. Теперь сборной России предстоит сыграть с Испанией за третье место. Встреча пройдет завтра, 17 августа, и начнется в 17.00 по московскому времени.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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rusfed 2.0

и тут же, в двух других эпизодах, оказался антигероем

11:23