Данк Мозгова - в числе лучших моментов полуфиналов на Евробаскете

ФИБА опубликовала очередной топ-5 лучших моментов игрового дня чемпионата Европы. Под третьим номером в списке оказался данк центрового сборной России Тимофея Мозгова. Первое место занял Горан Драгович из Словении, забросивший в быстрой атаке трехочковый. Следом расположился данк серба Владимира Лучича. Четвертое место досталось центровому сборной Сербии Бобану Марьяновичу, который сделал мощный блок-шот. Пятерку замкнул бросок сверху от звезды Испании Поу Газоля.

Напомним, что команда Сергея Базаревича проиграла сборной Сербии в полуфинале Евробаскета-2017. Теперь сборной России предстоит сыграть с Испанией за третье место. Встреча пройдет завтра, 17 августа, и начнется в 17.00 по московскому времени.