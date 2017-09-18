Богданович расплакался во время интервью после финала Евробаскета

Атакующий защитник сборной Сербии Богдан Богданович после финального матча Евробаскета против сборной Словении (85:93) поздравил соперника с победой. Баскетболист также добавил, что его команда однажды завоюет золото чемпионата Европы.

- Прежде всего, я хотел бы поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас, - цитирует Blic Богдановича. - Я поздравляю словенцев, они показали феноменальную игру. Я также поздравляю своих товарищей по команде. Я думаю, что для нас это большой успех, большой опыт, несмотря на проблемы, которые у нас были. Во время турнира и перед ним мы выложились на все сто процентов. Трудно говорить после поражения, хотя серебро – это успех, но очень обидно останавливаться в шаге от победы. Однажды мы придем к золоту.