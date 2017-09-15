Андрей Воронцевич: "Сегодня два больших серба нас растоптали"

Форвард сборной России Андрей Воронцевич после поражения от Сербии в полуфинале Евробаскета отметил силу соперника. Он добавил, что команде необходимо настроиться на игру за бронзовые медали с Испанией.

– Нужно держать удар, понять, наконец, что мы сильны командой, – сказал Воронцевич в эфире "Матч ТВ" после игры. – Сербы – не тот соперник, что отдает игры. Мы разберем этот матч. Нужно держать удар, оставаться вместе. Впереди нам предстоит еще более сложный матч против сборной Испании. Сегодня два больших (Марьянович и Лучич) нас просто растоптали. Дай бог, возьмем бронзу. Только коллективом можно чего-то достичь.

Россия проиграла Сербии. Как это было