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23:41 15 сентября | Баскетбол — Чемпионат Европы

Андрей Воронцевич: "Сегодня два больших серба нас растоптали"

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Форвард сборной России Андрей Воронцевич после поражения от Сербии в полуфинале Евробаскета отметил силу соперника. Он добавил, что команде необходимо настроиться на игру за бронзовые медали с Испанией.

– Нужно держать удар, понять, наконец, что мы сильны командой, – сказал Воронцевич в эфире "Матч ТВ" после игры. – Сербы – не тот соперник, что отдает игры. Мы разберем этот матч. Нужно держать удар, оставаться вместе. Впереди нам предстоит еще более сложный матч против сборной Испании. Сегодня два больших (Марьянович и Лучич) нас просто растоптали. Дай бог, возьмем бронзу. Только коллективом можно чего-то достичь.

Россия проиграла Сербии. Как это было

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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vladimirovich

никто Вас не растоптал!Молодцы,парни!!!!!

23:50 15 сентября

AFoot

Все правильно говорит, если в группе Марьяновича выключили во 2й половине путем отборов, то в этой совершенно не удалось, он забил всё, что кидал, даже кузьмича в расчет не беру :(

23:47 15 сентября