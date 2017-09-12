Андрей Воронцевич: "После победы над хорватами корону мы не надеваем"

Форвард сборной России Андрей Воронцевич в преддверии матча 1/4 финала Евробаскета с Грецией подчеркнул, что россияне не собираются переоценивать противника. При этом он отметил, что в команде объективно оценивают свои силы.

– От себя и от ребят могу сказать, что никто не будет тушеваться и жалеть соперника, – цитирует ТАСС Воронцевича. – При этом не стоит переоценивать не только соперника, но и себя. Мы пока еще ничего не добились, хотя добавляем от игры к игре, это заметно всем. Появляется сплоченность, улучшается взаимопонимание на площадке. Мы, как и все оставшиеся на турнире сборные, хотим бороться за медали. Но важно, что после успешной игры в 1/8 финала против хорватов корону мы не надеваем.

Напомним, что встреча Россия – Греция состоится завтра, начало – в 18.45 по московскому времени.

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