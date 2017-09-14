Андрей Воронцевич: "Это система такая. Мы должны доверять Шведу"

Форвард сборной России Андрей Воронцевич в интервью пресс-службе РФС после четвертьфинала Евробаскета против Греции (69:74) отметил, что в таких поединках формируется характер команды. По его словам, сборная должна доверять совему лидеру Алексею Шведу, даже если у него не идет игра.

– Что у сборной России не получилось в первой половине?

– У нас было много промахов и потерь. Тем не менее, мы продолжали оставаться командой. Необходимо извлекать какую-то пользу даже из ошибок. Спасибо всем ребятам, что они собрались, не раскисли, не опустили головы. Именно в таких играх формируется характер, в них каждый чему-то учится.

Подобные матчи – это персональный экзамен как для команды, так и для всех игроков. Последние успехи на чемпионатах Европы были еще в 2011 году. Но там был другой состав, хотя несколько человек осталось. Нам не нужно думать, что каждый игрок, как отдельная часть, сильнее целого. Маленькое желание каждого перерастает во что-то большое. И мы должны оставаться таким целым, чтобы можно было сойти с ума.

В прошлом матче с хорватами мы были более целостными. И это то, чего сегодня не хватало в первой половине. А во второй собрались, несмотря на промахи, потери, фолы. Посмотреть этот матч будет полезно для каждого из нас.

– Несмотря на промахи и потери Шведа до большого перерыва, вы продолжали в него верить.

– Это система такая. Мы должны в нее верить. И мы доверям Алексею. Как бы то ни было, нам не нужно изобретать велосипед. Нужно играть попроще и играть командно. Мы сильны, когда мы едины. А поодиночке…

Известно множество примеров из НБА. Каким бы ни был сильным игроком Леброн Джеймс, выигрывает команда. А тут не тот уровень, на котором можно расслабиться. Тебе сразу "привезут" 20 очков, и потом будешь очень долго догонять.

Конечно, мы верим в Шведа. И желаем ему хороших попаданий. И не обижаться на то, что мы даем ему советы. Соперники не могут его остановить – ни на дуге, ни в проходе. А когда они набирают фолы, нужно идти в проход или скидывать.

Никто не против его бросков. Главное, чтобы все защищались. Как раз после хорошей защиты у нас получаются хорошие атаки. Это придавало нам дополнительную энергию. К тому же мы спокойно относились к тому, что соперник забивал. Баскетбол – не футбол, где игра может закончиться со счетом 0:0. На площадке нужно делать ответный ход, как в шахматах.