Андрей Кириленко: "Сборная России обязана выходить в плей-офф Евробаскета-2017"

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко отметил, что национальная команда должна выходить из группы на Евробаскете-2017. Турнир состоится с 31 августа по 17 сентября, Россия проведет групповой этап в Турции. Команда сыграет с Сербией, Турцией, Латвией, Великобританией и Бельгией.

- Конечно, главными фаворитами являются сербы, - приводит ТАСС слова Кириленко. - Их статус обязывает - серебро в Рио, а перед этим - также второе место на чемпионате мира и четвертое на прошлом Евробаскете. Но у России хорошие шансы. Если будем играть стабильно и уверенно, сможем побороться за первое-второе место в группе с Сербией и Турцией. А выходить в плей-офф обязаны в любом случае.