Андрей Кириленко: "Конфликт Шведа и Воронцевича? Значит, команде не по фигу"

Президент РФБ Андрей Кириленко и главный тренер сборной России Сергей Базаревич побывали в гостях у "СЭ". Наставник национальной команды отметил, что на результате игры за третье место против Испании мог сказать конфликт Алексея Шведа и Андрея Воронцевича.

– Конфликт Шведа и Воронцевича отразился на результате игры за третье место?

Базаревич: – Возможно. Но есть вещи, которые важнее баскетбола. Какие? Подумайте сами.

– Ждут ли этих игроков какие-то наказания, штрафы?

Базаревич: – Я считаю, что это внутреннее дело команды. Да, случившееся, может, и не нормально, но это эмоции.

Кириленко: – Значит, команде не по фигу.

Базаревич: – В "Красных Крыльях" я как-то вообще разнимал своих игроков, которые пытались подраться в ходе матча. Тогда пришлось тайм-аут взять, чтобы все улеглось. Это сейчас легко говорить, сидя здесь с пульсом 60 ударов. А на площадке он гораздо выше – всякое случается.

Кириленко: – Было бы гораздо хуже, если бы ребята сидели с отрешенным видом, словно им все равно. В таких матчах подобные ситуации говорят о неравнодушии. Они чувствуют, что игра уходит, что-то не получается, и на этом фоне все происходит. Я тоже был свидетелем разных конфликтов, происходивших во время матча – это знак того, что люди болеют за свое дело. Другое дело – что происходит дальше. И, как все видели, между Шведом и Воронцевичем все закончилось нормально. Они вышли вдвоем на площадку и играли. Я знаю их обоих со времен ЦСКА – они в очень хороших отношениях. Наверное, пресса обратила на этот момент больше внимания, чем стоило.

Полная версия интервю Кириленко и Базаревича