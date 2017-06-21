Александр Васин: "4 очка за 10 минут – не показатель для команды, которая хочет пробиться в плей-офф"

Главный тренер женской сборной России Александр Васин после матча первого раунда плей-офф чемпионата Европы с Грецией (58:62) выразил сожаление по поводу поражения. Россиянки завершили выступление на турнире. Кроме того, команда пропустит чемпионат мира-2018.

– Единственная объективная причина того, что мы проиграли – по игре. А уже в деталях, почему по игре мы проиграли, нужно разбираться.

– Что произошло в третьей четверти?

– Мы не играли. В нападении у нас не было ритма, движения мяча. Для игроков сборной Греции было легче защищаться. Они делали это командно, мы же пытались действовать индивидуально. Наши броски не достигали цели, и особенно это проявилось в третьей четверти. Я не смотрел еще статистику, но там ужасающий процент. 4 очка за 10 минут – это не показатель для европейского чемпионата, для команды, которая хочет пробиться в плей-офф.