15:39 | СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Титов примет участие в выборах главы ФСГР

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Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов примет участие в очередных выборах главы организации. Согласно уставу ФСГР, отчетно-выборная конференция этой организации должна состояться в полугодовой срок после окончания Олимпийских игр, однако точная дата пока не определена. В октябре первый зампред банка ВТБ Титов был избран первым вице-президентом Международной федерации гимнастики.

- У меня есть желание. Буду баллотироваться на пост главы ФСГР. Выберут или нет - другой вопрос. Но я выдвину свою кандидатуру, - цитирует ТАСС Титова.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3806503

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