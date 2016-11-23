Титов примет участие в выборах главы ФСГР

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов примет участие в очередных выборах главы организации. Согласно уставу ФСГР, отчетно-выборная конференция этой организации должна состояться в полугодовой срок после окончания Олимпийских игр, однако точная дата пока не определена. В октябре первый зампред банка ВТБ Титов был избран первым вице-президентом Международной федерации гимнастики.

- У меня есть желание. Буду баллотироваться на пост главы ФСГР. Выберут или нет - другой вопрос. Но я выдвину свою кандидатуру, - цитирует ТАСС Титова.