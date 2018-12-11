Оксана Чусовитина пропустит турнир в Москве из-за травмы

Олимпийская чемпионка-1992 Оксана Чусовитина не выступит на международном турнире на Кубок Михаила Воронина в Москве, сообщает ТАСС. 43-летняя гимнастка Узбекистана вынуждена сняться с соревнований из-за травмы.

- Я должна была приехать в Москву, но, к сожалению, из-за небольшой травмы решила пропустить этот турнир, - отметила Чусовитина. - Мне нужно поберечь себя, следующий сезон будет очень важным. Продолжится отбор на Игры-2020.

Чусовитина - единственная в истории гимнастка, принимавшая участие в семи Олимпиадах. Игры в Токио могут стать для нее восьмыми.