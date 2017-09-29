Оксана Чусовитина будет бороться за место в комиссии FIG

Олимпийская чемпионка-1992 Оксана Чусовитина будет претендовать на место в комиссии спортсменов Международной федерации гимнастики (FIG), сообщает ТАСС. 42-летняя представительница Узбекистана входит в Книгу рекордов Гиннесса как единственная гимнастка, принимавшая участие в семи Олимпиадах.

- Я буду участвовать в выборах в комиссию спортсменов Международной федерации гимнастики, - сказала Чусовитина. - Кто мне будет противостоять на выборах, я пока не знаю.

Выборы членов комиссии спортсменов FIG от мужской и женской спортивной гимнастики пройдут в начале октября в Монреале во время чемпионата мира. Всего в Канаде должны быть выбраны два представителя (от мужчин и женщин соответственно). Также в эту комиссию должны входить по одному представителю от художественной гимнастики, прыжков на батуте, акробатики и аэробики.