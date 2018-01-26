НОК США поставил ультиматум руководству федерации спортивной гимнастики

Генеральный директор Национального олимпийского комитета (НОК) США Скотт Блэкмун потребовал руководство федерации гимнастики страны покинуть занимаемые посты, сообщает CNN. По информации источника, если соответствующие шаги не будут приняты, организация будет лишена статуса государственного спортивного органа.
Блэкмун отметил, что у руководства федерации есть время написать заявления об отставке до 31 января, а временное руководство организации приступит к работе 28 февраля.
Отметим, что резкие кадровые решения связаны с расследованием дела бывшего врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара, который был признан виновным в домогательствах к молодым спортсменкам и суммарно приговорен к 235 годам тюремного заключения.
Напомним, жертвами жертвами, среди которых есть члены олимпийской сборной США, себя назвали около 150 женщин и девушек, с которыми тот работал в период с 1986 по 2016 год. Инциденты имели место как в сборной, так и в гимнастическом клубе Мичигана.
235 лет тюрьмы для врача-педофила. в США завершается процесс десятилетия
usuns
казанова-извращенец) там одна байл чего стоит)
14:08
shpasic
ничего не понял - так у них статус ГОСУДАРСТВЕННОГО спортивного органа? говорили же, что спорт вовсе не государственный в продвинутых странах.
13:11
шико1956
Америкосы весь мир имеют, а что своих нельзя?
12:35
andyk82
Я бы этого горе-тренера в РФ пригласил! Информатором... Ну, дескать, допинг лучше всего всасывается через акт, опять-таки, через акт лучше выводится... А чем он хуже Родченкова. Михалков фильм-расследование снимет "Движение вглубь"-и Оскар наш!
11:24
andyk82
rusfed 2.0 Когда у нас в стране в последний раз в отставку уходили? 10:30 ------------------------------------а разве можно вмешиваться в дела федерации? А по поводу ухода у нас... В 12 году ушел президент РФС. Да и не уходят они-их выгоняют. Пытаются...ps. У нас за такие шалости не выгоняют обычно! Сажают
11:15
Igrok Igorek
23:38 22 ЯНВАРЯ/СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА Руководители Федерации гимнастики США ушли в отставку из-за сексуального скандала. СЭ, не тормози и читай свои же новости!
10:48
Serenky25
Предлагаю МОК дисквалифицировать НОК США и пригласить тренеров и спортсменов только тех в ком уверены. Данные по подозреваемым запросить у Fancy Bear. Спортсмены поедут под аббревиатурой OAP (Olympic Athlete from Pindossia") С черным флагом "Веселый роджер". Гимн "Имперский марш".
10:48
rusfed 2.0
Когда у нас в стране в последний раз в отставку уходили?
10:30
safon10
Нужно на всякий случай дисквалифицировать США. Мало ли сколько их еще в заявке. США должны будут оценить такой шаг со стороны международного сообщества и очиститься.
10:25