НОК США поставил ультиматум руководству федерации спортивной гимнастики

Генеральный директор Национального олимпийского комитета (НОК) США Скотт Блэкмун потребовал руководство федерации гимнастики страны покинуть занимаемые посты, сообщает CNN. По информации источника, если соответствующие шаги не будут приняты, организация будет лишена статуса государственного спортивного органа.

Блэкмун отметил, что у руководства федерации есть время написать заявления об отставке до 31 января, а временное руководство организации приступит к работе 28 февраля.

Отметим, что резкие кадровые решения связаны с расследованием дела бывшего врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара, который был признан виновным в домогательствах к молодым спортсменкам и суммарно приговорен к 235 годам тюремного заключения.

Напомним, жертвами жертвами, среди которых есть члены олимпийской сборной США, себя назвали около 150 женщин и девушек, с которыми тот работал в период с 1986 по 2016 год. Инциденты имели место как в сборной, так и в гимнастическом клубе Мичигана.

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