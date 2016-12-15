Никита Нагорный: "Планирую восстановиться после травмы ноги к чемпионату Европы"

Российский гимнаст Никита Нагорный, ставший серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в составе национальной сборной в финале командного первенства, отметил, что планирует вернуться в строй после травмы ноги к чемпионату Европы 2017 года. Первенство континента пройдет с 19 по 23 апреля в румынском городе Клуж-Напока.

- До сих пор с ногой беда, до сих пор хожу в специальном гипсе, - приводит "Р-Спорт" слова Нагорного. - Пока восстанавливаюсь, планирую к чемпионату Европы восстановиться, сделаю все возможное. Наверное, новую программу показать не получится, но вольные упражнения обязательно сделаю новые. Думаю, что у всех ребят поменяются программы в связи с изменением правил. Как я понимаю, Международная федерация гимнастики (FIG) хочет, чтобы никто не был на две-три головы выше по базе. А то, что я хотел сделать, будет ближе к лету. Надеюсь, что если попаду на чемпионат мира, то там покажу свой новый опорный прыжок.