Никита Нагорный: "Были все шансы получить две медали для России"

Никита Нагорный, ставший десятым в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в канадском Монреале, отметил, что доволен тем, что мог бороться. По мнению спортсмена, у россиян были шансы на получение двух медалей.

- Доволен тем, что мог бороться, - приводит "Р-Спорт" слова Нагорного. - Мне многие говорили, что у меня есть возможность бороться за медаль в многоборье. Я верил в это, но мало. А сегодня понял, что есть шансы большие. Давид сегодня… Очень обидно, что допустил такую ошибку. Мог быть чемпионом мира в многоборье. Сколько лет нет медалей в многоборье на чемпионатах мира после Рязанова. Не знаю, почему так. Сегодня были все шансы получить две медали. Проблемы со спиной есть, но это соревнования, я должен выходить и делать. И неважно, что у меня спина, нога или рука болит. Нужно выйти и сделать.