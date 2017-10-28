Мустафина ожидала более тяжелого возвращения в спорт

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина призналась, что ожидала настраивалась на более тяжелое возвращение в спорт. Гимнастка в связи с рождением ребенка в последний раз выходила на помост в августе 2016 года.
– Еще с того года мне безумно нравится это шоу, потому что оно притягивает столько людей к гимнастике! Атмосфера между спортсменами очень хорошая, тут заряжаются энергией абсолютно все. Это очень важный шаг для моего возвращения, потому что это еще не соревнования, но ответственность все равно есть. И сейчас очень хорошо вспомнить, что такое выступать с ответственностью, когда на тебя смотрят, когда у тебя есть всего один подход.
– Вы дважды выходили – какое из упражнений было самым волнительным?
– Самый волнительный снаряд в гимнастике – это, конечно, бревно. Я не делала суперсложную программу, но не могу сказать, что она довольно-таки легкая. Бревно мне было сложнее делать, чем брусья.
– Как оцените свою нынешнюю форму?
– Я даже оценивать пока не хочу, до Нового года – никак. В принципе темп и количество тренировок у меня точно такое же, как и у девочек. Просто я пока что набираю форму именно для сложности.
– Как вам дается возвращение в спорт?
– Настраивалась, что мне будет намного тяжелее, в итоге оказалось, что не так сложно, как я думала. Может быть, только пока – всего два месяца тренируюсь, может, дальше будет сложнее? Дочь помогает все успевать, иногда я не представляю, как я без этого жила – столько успеваю за день! (Елена СОБОЛЬ)