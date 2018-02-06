Люкин ушел из женской сборной США после скандала с Ларри Нассаром

Россиянин Валерий Люкин ушел с поста координатора женской сборной США, сообщает ТАСС.

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР занял эту должность в сентябре 2016 года, а уйти решил после скандала с бывшим врачом национальной команды Ларри Нассаром. Нассар был приговорен на срок до 175 лет за домогательства и сексуальное насилие над гимнастками и к 60 годам - по делу о детской порнографии. Около 150 женщин и девушек, с которыми он работал с 1986 по 2016 годы в национальной команде и гимнастическом клубе Мичигана, заявили о том, что стали жертвами приставания или сексуального насилия под видом медицинской помощи.

- Главной причиной моего ухода является скандал с доктором, - сказал Люкин. - Сейчас все ищут виноватого, хотя я никакого отношения к основному составу тогда не имел.

Ранее из-за скандала с Нассаром в отставку ушли и члены руководящего совета Федерация гимнастики США.