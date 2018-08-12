Куксенков недоволен судейством чемпионата Европы

Российский гимнаст Николай Куксенков выразил недовольство судейством чемпионата Европы в Глазго (Великобритания). В упражнениях на коне он занял пятое место, а его соотечественник Давид Белявский стал четвертым.

- После финала на коне двоякое чувство - с одной стороны, очень обидно, что нас так плохо отсудили, - цитирует россиянина ТАСС. - Даже далекие от гимнастики люди видели, что словенец и хорват сделали комбинацию явно хуже, чем я и Давид, я думал, у нас будет второе и третье место, не знаю, почему так жестко отсудили. Это видно было по работе, потому что у хорвата соскок полбалла, в стойку не выходит, а словенец вообще ноги разводил. Это не претензия, гимнастика - субъективный вид спорта, но не настолько.

Победу одержал ирландец Рис Маккленен.