Ксения Семенова: "Мустафина способна не только вернуться на свой уровень, но и стать еще лучше"

Чемпионка мира Ксения Семенова в интервью "СЭ" подвела итоги мирового первенства в Монреале, в котором российская команда завоевала шесть наград и заняла третье место в командном зачете.

– Наши опытные спортсменки Виктория Комова и Алия Мустафина в настояший момент готовятся к возвращению на прежний уровень. Вы верите, что им это удастся?

– С Викой я сейчас меньше общаюсь, а вот с Алией у нас много общих тем. Мы же сейчас обе молодые мамы. Я думаю, она способна не только вернуться на свой уровень, но и стать еще лучше. Я стараюсь поддерживать, говорю, что у нее все обязательно получится. Хотя изначально, когда она сказала, что собирается начать тренироваться, сказала: "Ты что, побудь лучше дома с дочкой подольше, ведь эти моменты никогда не повторятся". Спасибо огромное маме Алии, которая помогает с ребенком и дала ей возможность снова заниматься гимнастикой. (Наталья МАРЬЯНЧИК)