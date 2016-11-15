13:33 | СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Ксения Афанасьева хочет вернуться в спорт

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Двукратная чемпионка мира, призер Олимпиады-2012 Ксения Афанасьева выразила намерение вернуться в гимнастику. Тренерский штаб сборной России рассчитывал на Афанасьеву при формировании состава на Олимпиаду в Рио, но она не смогла поехать на Игры из-за проблем со здоровьем, после чего объявила о завершении карьеры.

- Если Афанасьева захочет тренироваться, то этого мы ей запретить не можем. Но она рассчитывает, что вернется. И это хорошо, что у Ксюши есть такое желание. Хотя она недавно вышла замуж, и сейчас у нее другие заботы, - цитирует ТАСС старшего тренера сборной России Валентину Родионенко.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3784653

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