Глава НОК США пояснила позицию по отзыву полномочий у Федерации спортивной гимнастики

Президент Олимпийского комитета США (USOC) Сара Хиршленд дала комментарий об отзыве полномочий у Федерации спортивной гимнастики страны. 6 ноября стало известно, что USOC начал процедуру по отзыву полномочий у организации. Одной из главных причин стал скандал с бывшим врачом национальной сборной по спортивной гимнастике Ларри Нассаром, который был приговорен к 175 годам тюремного заключения за совращении несовершеннолетних спортсменок. Кроме того, за последние полтора года в федерации несколько раз менялось руководство.

- Как мы уже говорили, в этой ситуации нет идеального решения. Решение об отзыве полномочий далось нам нелегко, но мы продолжаем полагать, что это правильные действия. Сейчас есть важные вопросы, и мы стремися к тому, чтобы слушания начались и совет принял окончательное решение, - приводит официальный сайт USOC слова Хиршленд.