Гимнаста Найдина экстренно заявили на отдельные снаряды на Юношеской Олимпиаде

Российского гимнаста Сергея Найдина заявляли на отдельные снаряды на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе в последний момент из-за трудностей перевода. Об этом рассказала тренер российской команды Елена Гусева.

- Решался вопрос экстренно. Получился сбой из-за того, что здесь не было переводчика, когда пришли подтвердить заявку. Получилось в итоге так, что его не оказалось в старт-листах на сегодняшний день, но вопрос решился, и Сергей выступил, - цитируют Гусеву РИА Новости. - У нас нет никаких проблем по части организации со стороны нашей федерации, но, к сожалению, с волонтерами тут бывает сложно - редко кто говорит на английском, и возникает недопонимание.

Россиянин еще утром в субботу не числился в заявке на вольные упражнения и упражнения на коне на юношеской Олимпиаде, но выступил в тот день и завоевал бронзу и серебро соответственно.