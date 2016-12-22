04:46 | СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Елизарова победила в личном многоборье на Кубке Михаила Воронина

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Гимнастка Дарья Елизарова победила в личном многоборье на Кубке Михаила Воронина, который проходил в Москве. Среди мужчин лучшим в этой дисциплине стал Артур Далалоян. В командных соревнованиях у мужчин победу одержали Алексей Ростов и Кирилл Потапов, у женщин – Лилия Ахаимова и Елена Еремина.

В отдельных видах среди женщин Ахаимова первенствовала в опорном прыжке и вольных упражнениях, Елизарова – на бревне, Полина Федорова – на брусьях.

У мужчин в вольных упражнениях и в упражнениях на перекладине победил японец Фумиа Китамура, в упражнениях на коне (махи) первым стал Дуалет Нарметов из Казахстана, на кольцах и в опорном прыжке лучшим был представитель Армении Артур Давтян, в упражнении на брусьях – японец Кеня Юаса.

Сборная России на соревнованиях выступала не в основном составе.

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