Далалоян завоевал золото ЧЕ в опорном прыжке, Ланкин - третий

На чемпионате Европы по спортивной гимнастике в опорном прыжке у мужчин победил россиянин Артур Далалоян. Таким образом, он защитил свой титул.

Бронзовым призером стал еще один россиянин Дмитрий Ланкин. Серебро завоевал украинец Игорь Радивилов.

Соревнования проходили в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Спортивная гимнастика

Глазго (Великобритания)

Мужчины

Опорный прыжок

1. АРТУР ДАЛАЛОЯН (РОССИЯ) 14,900

2. Игорь Радивилов (Украина) 14,866

3. ДМИТРИЙ ЛАНКИН (РОССИЯ) 14,666