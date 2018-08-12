Далалоян выиграл ЧЕ в упражнении на брусьях, Белявский - второй

На чемпионате Европы по спортивной гимнастике в соревнованиях на брусьях победу одержал россиянин Артур Далалоян. Серебро у его соотечественника Давида Белявского.

Бронзовую медаль завоевал швейцарец Оливер Хеги. Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Спортивная гимнастика

Глазго (Великобритания)

Мужчины

Брусья

1. АРТУР ДАЛАЛОЯН (РОССИЯ) 15,433

2. ДАВИД БЕЛЯВСКИЙ (РОССИЯ) 15,166

3. Оливер Хеги (Швейцария) 14,633.