Чемпионат России по спортивной гимнастике 2018 года пройдет в Казани

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко рассказала, что в Казани состоится чемпионат России в 2018 году. Она добавила, что отборочным турниром на чемпионат Европы следующего года будет Кубок России.

– В следующем году чемпионат России пройдет с 16 по 22 апреля в Казани, он будет лично-командным, – приводит ТАСС слова Родионенко. – В связи с особенностями международного календаря первенство страны не будет иметь статус отборочного.

В следующем году наши спортсмены будут больше выступать в международных состязаниях, а отборочным турниром на чемпионат Европы станет Кубок России, который пройдет в июне-июле в Челябинске.

Кубок страны-2018 будет раздельным. С 25 июня по 1 июля будут соревноваться женщины, а со 2 июля по 8 июля – мужчины. По его итогам будет также сформирован и расширенный состав на чемпионат мира, который пройдет осенью в Катаре.

Чемпионат Европы в следующем году пройдет в Глазго со 2 по 12 августа. Мировое первенство состоится в Дохе с 25 октября по 3 ноября.