Бывший украинский гимнаст Степко переехал в Россию, чтобы остаться в спорте

Воспитанник украинской школы спортивной гимнастики Олег Степко, выступавший также за Азербайджан, принял решение переехать в Россию для того, чтобы продолжать заниматься любимым видом спорта. 24-летний спортсмен получил российское гражданство в марте.

- Если бы я остался в Азербайджане или вернулся обратно в Украину, то уже закончил бы со спортом, - приводит ТАСС слова Степко. - Но я этого не хочу, в гимнастике уже 20 лет и намерен развиваться дальше. Но спорт - это спорт, появится возможность попадать здесь - буду стараться показывать результат.

Я знаю, что мой переезд в Россию вызвал массу откликов, среди которых немало негативных. Не нужно абсолютно принимать на веру то, что сейчас везде пишут про меня, что я получил третье гражданство, и так далее. О своих истинных причинах перехода я буду говорить только тогда, когда покажу за Россию какой-то результат. Никто не знает, почему я уехал с Украины и что расстался с ребятами и федерацией без всяких конфликтов.

Отметим, что в 2013 году Степко спортсмен принес Украине золото чемпионата Европы в упражнении на брусьях, в 2015-м завоевал для Азербайджана бронзу чемпионата мира, выступая на этом же снаряде. В 2017 году Степко принял решение перебраться в Россию и сейчас тренируется в Новосибирске.



