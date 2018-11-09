Артур Далалоян: "Николай Крюков сказал мне: "Продолжай в том же духе!"

Двукратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян на пресс-конференции по итогам чемпионат мира 2018 рассказал о популярности после возвращения на родину.

– Пока не до сна, всю неделю ходим по интервью, – заявил Далалоян. – Радует, как в этот раз отнеслись к нашей победе. Хочется снова побеждать, что о спортивной гимнастике в России говорили все больше. На одном из эфиров на ТВ встретились с Николаем Крюковым уже пообщались. Она сказал: "Продолжай в том же духе!"

В течение своей карьеры Крюков завоевал олимпийское золото Атланты-1996 в командном зачете и последним из россиян становился чемпионом мира (1999) в многоборье. (Евгений Белоусов)