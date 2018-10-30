Ангелина Мельникова: "Серебро ЧМ - пока что максимум сборной"

Российская гимнастка Ангелина Мельникова считает, что сборная показала максимум в командном турнире чемпионата мира. Мельникова, Ирина Алексеева, Лилия Ахаимова, Алия Мустафина и Ангелина Симакова показали результат 162,863, проиграв США (171,629).

- Было волнительно на вольных упражнениях, знала, что нужно отстоять до конца. Это иногда бывает трудновато, и волнение немного сбивает. Думаю, что серебро – это пока что наш максимум, - цитирует "РИА Новости" Мельникову.