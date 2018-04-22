Алия Мустафина: "После чемпионата России у меня отдыха не будет"

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина не намерена отдыхать после завершившегося сегодня чемпионата России. По словам спортсменки, ее интересует отбор на чемпионаты Европы и мира.

– Конечно, я устала после этого длительного турнира, но тем, как я здесь выступила, я очень довольна, – передает "Р-Спорт" слова Мустафиной. – Как я уже говорила, получилось даже немножко больше того, на что рассчитывала. После чемпионата России у меня отдыха не будет, сразу приступлю к тренировкам. У меня на всех снарядах практически все получилось: на бревне не было падений, на брусьях три дня делала комбинации, вольные упражнения все собрала.

Сегодня я не вышла на вольные упражнения. Это не связано с каким-то недомоганием, просто нужно было себя немного поберечь. Я думаю сейчас о чемпионате мира и Европы, настроена отобраться в команду