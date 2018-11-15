Алексей Немов: "Оксана Чусовитина - уникальный человек"

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов с восхищением отозвался о гимнастке Узбекистана Оксане Чусовитиной. Чемпионка Игр-1992 принимала участие в семи Олимпиадах и в 43 года продолжает выступления.

- То, что делает в мужской гимнастике, например, Артур Далалоян в многоборье, или, скажем, голландец Эпке Зондерланд на перекладине, это очень высокий уровень, - цитирует "РИА Новости" Немова. - Да и женская гимнастика за последние 20 лет скакнула вперед. Просто надо отдать должное Оксане - это уникальный человек. Такое не каждому дано. В том и уникальность, что она нашла тот вариант выступления, который позволяет ей быть на высшем уровне. Все-таки четвертое место на чемпионате мира - это очень круто.