42-летняя Оксана Чусовитина вышла в финал чемпионата мира в опорном прыжке

Чемпионка Олимпийских игр 1992 года Оксана Чусовитина, выступающая за Узбекистан, отметила, что недавняя травма не помешала ей выйти в финал чемпионата мира в опорном прыжке. Участница семи Олимпиад вышла в финал с восьмым результатом.

- Я выступала в заключительном потоке, и после меня уже не было тех, кто мог бы вмешаться в борьбу за попадание в восьмерку, - цитирует "Р-Спорт" 42-летнюю спортсменку. - Мне нужно было четко приземлиться на обоих прыжках, тогда я бы выходила в финал. И пусть прыжки были не самые сложные, при этом я все равно немного волновалась сегодня. Три недели назад у меня случился надрыв икроножной мышцы, я не могла после этой травмы несколько дней тренироваться.

Уже довольна, что вошла в финальную восьмерку, а там борьба начнется с нуля. Сейчас я доставляю радость себе и многочисленной публике. Эта поддержка, которую мне оказывает публика, придает дополнительные силы, уверенность и желание выступать как можно дольше.