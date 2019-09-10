Эмоциональная пресс-конференция главного тренера сборной Косово после победы над Чехией

Главный тренер сборной Косово Бернард Шалланд после победы в матче отборочного турнира Евро-2020 над Чехией (2:1) дал эмоциональную пресс-конференцию.

— В жестких матчах мы должны действовать: «Вперед, возврат, вперед! Вперед! Вперед!» — приводит ВВС слова Шалланда. — Это не вопрос тактики, это вопрос головы, я выиграю, я хочу выиграть этот мяч. Мы не собираемся только обороняться, мы всегда готовимся забить гол.

В текущем отборочном цикле сборная Косово одержала 2 победы, 2 раза сыграла вничью и занимает второе место в группе А.