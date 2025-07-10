Адвокат совладельца «Торпедо»: «Чем доказана эта «попытка»? Я могу тоже сказать, что из руководства РФС мне пытались дать взятку»

Адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение КДК об исключении клуба из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26.

«Два вопроса. Первый: как оценит свою работу РФС после того, как они признали, что не могут организовать футбольные соревнования, поскольку не могут контролировать свой судейский состав? Второй вопрос: что они будут делать, если в основном уголовном деле руководство «Торпедо» будет оправдано? Они себе оценку почему-то не дали.

По уставу это их функция — организовать зрелищное мероприятие, назначить судей. Если они не могут их контролировать, то кто за это ответит? Длительное время судейский состав нарушал регламент и никто за это из руководства РФС не пострадал. При этом выбросили команду, которая должна была, по их мнению, видимо, еще и состав судейский контролировать одновременно. Это максимально странно.

РФС, примите решение по себе. Чем доказана эта «попытка»? Я могу тоже сказать, что из руководства РФС мне пытались дать взятку. И что, за эту попытку надо осудить президента РФС? Мне это не сложно: попросить представителя футбольного союза подойти ко мне в ресторане, попросить кого-то это сфотографировать и потом говорить, что он мне взятку предлагал. А что нет-то? Что значит за попытку? Детский сад», — сказал Алешкин «СЭ».

Клуб обвинили в попытке организации договорных матчей в прошедшем сезоне Мелбет-Первой лиги. Сообщается, что руководство «Торпедо» пыталось повлиять на игры с «Родиной» (25-й тур), «Уралом» (29-й тур) и «Шинником» (32-й тур).