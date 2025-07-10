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10 июля 2025, 13:58

Адвокат совладельца «Торпедо»: «Чем доказана эта «попытка»? Я могу тоже сказать, что из руководства РФС мне пытались дать взятку»

Дарик Агаларов

Адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение КДК об исключении клуба из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26.

«Два вопроса. Первый: как оценит свою работу РФС после того, как они признали, что не могут организовать футбольные соревнования, поскольку не могут контролировать свой судейский состав? Второй вопрос: что они будут делать, если в основном уголовном деле руководство «Торпедо» будет оправдано? Они себе оценку почему-то не дали.

По уставу это их функция — организовать зрелищное мероприятие, назначить судей. Если они не могут их контролировать, то кто за это ответит? Длительное время судейский состав нарушал регламент и никто за это из руководства РФС не пострадал. При этом выбросили команду, которая должна была, по их мнению, видимо, еще и состав судейский контролировать одновременно. Это максимально странно.

РФС, примите решение по себе. Чем доказана эта «попытка»? Я могу тоже сказать, что из руководства РФС мне пытались дать взятку. И что, за эту попытку надо осудить президента РФС? Мне это не сложно: попросить представителя футбольного союза подойти ко мне в ресторане, попросить кого-то это сфотографировать и потом говорить, что он мне взятку предлагал. А что нет-то? Что значит за попытку? Детский сад», — сказал Алешкин «СЭ».

Клуб обвинили в попытке организации договорных матчей в прошедшем сезоне Мелбет-Первой лиги. Сообщается, что руководство «Торпедо» пыталось повлиять на игры с «Родиной» (25-й тур), «Уралом» (29-й тур) и «Шинником» (32-й тур).

Скандал с &laquo;Торпедо&raquo;: КДК РФС исключил клуб из&nbsp;РПЛ.«Торпедо» исключили из РПЛ! Кто теперь его заменит? Онлайн-трансляция

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РФС
ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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